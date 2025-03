Master 1000 Miami: veja onde assistir estreia de João Fonseca AO VIVO

João Fonseca fará sua estreia no Miami Open 2025 nesta quinta-feira (20), ainda sem horário oficial confirmado. O jovem tenista brasileiro chega ao torneio embalado após vencer o Challenger 175 de Phoenix, no Arizona. Agora, ele enfrentará o norte-americano Learner Tien na primeira rodada do Master 1000 Miami.

Quando será a estreia de João Fonseca?

Embora o Miami Open 2025 comece oficialmente nesta quarta-feira, 19 de março, a partida de Fonseca deve acontecer no dia 20, provavelmente às 12h (horário de Brasília). No entanto, a organização do torneio ainda não divulgou a programação oficial, o que pode levar a alterações no horário do confronto.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca no Miami Open 2025?

Para os torcedores que desejam acompanhar o desempenho de João Fonseca no Master 1000 Miami, a transmissão estará disponível em diferentes plataformas. Confira abaixo onde assistir:

TV por assinatura: ESPN – Exibe as principais partidas do torneio ao vivo.

Streaming: Disney+ – Disponibiliza a transmissão ao vivo para assinantes.



O Miami Open é um dos torneios mais importantes da ATP Tour, reunindo os melhores tenistas do circuito mundial. Com isso, João Fonseca terá a chance de enfrentar adversários de alto nível e, quem sabe, avançar para as próximas fases. Caso conquiste bons resultados, ele pode melhorar sua posição no ranking e ganhar ainda mais destaque no cenário internacional.