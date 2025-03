Médico de Cachoeiro fará residência em hospital renomado dos EUA

O médico Lucas Macedo, natural de Cachoeiro de Itapemirim, foi aprovado na residência em Anestesiologia da Universidade de Miami, com atuação no Jackson Memorial Hospital, um dos maiores e mais respeitados centros hospitalares dos Estados Unidos.

Lucas, filho de um caminhoneiro e de uma costureira, iniciou sua formação educacional em escolas públicas do município: estudou até o 5º ano na Escola Municipal Reverendo Jader Gomes Coelho e concluiu o ensino fundamental na Escola Municipal Galdino Theodoro da Silva. Em seguida, cursou o ensino médio no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), campus Cachoeiro de Itapemirim.

No ensino superior, ele se formou em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ainda no segundo período da graduação, ouviu falar pela primeira vez sobre o processo de revalidação de diploma médico nos Estados Unidos, conhecido como USMLE (United States Medical Licensing Examination). Na época, optou por focar nos estudos da graduação. A preparação para o processo americano começou após a conclusão do curso, em 2021.

Durante três anos e meio, Lucas conciliou o trabalho como clínico geral com os estudos. Ao longo desse período, realizou mais de 16 mil questões, participou de provas como STEP 1, STEP 2 CK e OET, fez aulas de inglês, dois estágios em hospitais norte-americanos e manteve uma rotina intensa de preparação.

O resultado da residência foi divulgado no último 17 de março, confirmando sua aprovação no programa da Universidade de Miami.

Lucas destaca o papel da família como base fundamental durante todo o processo e segue agora para os Estados Unidos, onde dará início à sua formação em Anestesiologia.

“Sei que, no início, será desafiador, afinal, é uma grande mudança: novo país, novo idioma, nova rotina. Mas essa é a realização de um grande sonho, e posso dizer que me sinto pronto para enfrentar qualquer desafio e iniciar da melhor forma este novo capítulo da minha carreira”, Lucas Macedo