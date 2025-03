Mega Sena 2836: confira as apostas ganhadoras

Nesta quinta-feira (6) , a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2836 da Mega-Sena no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como resultado, as bolsas sorteadas foram: 30-06-50-01-42-10. Dessa forma, os apostadores agora aguardam a divulgação oficial dos ganhadores e valores distribuídos.

Premiação e Arrecadação

No total, o prêmio estimado para este concurso foi de R$ 3,5 milhões. Além disso, a arrecadação total da Mega-Sena 2.836 ainda será divulgada pela Caixa Econômica Federal após apuração dos resultados. Como de costume, essa informação será divulgada no site oficial das Loterias Caixa e nos canais oficiais.

Ganhadores e Distribuição de Prêmios

Até o momento, a Caixa ainda não divulgou se houve ganhadores na faixa principal (seis acertos). Entretanto, assim que os dados forem confirmados, a premiação será atualizada, incluindo os valores pagos para os vencedores da quina e da quadra .

Probabilidades de Acerto

A chance de acertar as seis bolsas da Mega-Sena com uma aposta simples (seis números) é de 1 em 50.063.860 . No entanto, é possível aumentar essas chances ao apostar em mais números, o que, consequentemente, eleva o custo da aposta.

Próximo Sorteio

Por outro lado, o próximo concurso , de número 2837 , já está programado para o sábado (8) . Caso ninguém acerte os seis números sorteados nesta quinta-feira, o prêmio será acumulado, tornando o próximo sorteio ainda mais atrativo.

Como Apostar na Mega-Sena

Para quem deseja tentar a sorte, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. É possível jogar em casas lotéricas credenciadas ou de maneira prática, por meio do site oficial das Loterias Caixa . O valor mínimo para uma aposta simples é de R$ 5,00 .

Vantagens do Bolão

Além da aposta individual, os jogadores podem optar pelo bolão , o que permite dividir os custos e, ao mesmo tempo, aumentar as chances de ganhar. Dessa maneira, vários participantes concorrem juntos, e caso o grupo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes do bolão.

Como Resgatar o Prêmio

Os prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser retirados diretamente em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa. Contudo, os valores superiores precisam ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário apresentar um documento de identificação e o bilhete premiado.

Imposto sobre o Prêmio

É importante lembrar que todos os prêmios da Mega-Sena estão sujeitos à tributação de 30% na fonte , conforme regras da Receita Federal. Ou seja, o valor divulgado já considera o desconto obrigatório do Imposto de Renda .

Destino Social das Loterias

Por fim, vale destacar que parte da arrecadação das loterias federais é destinada a investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e esportes . Assim, além de concorrer a prêmios milionários, os jogadores também foram beneficiados para o desenvolvimento do país.

Para mais informações, acesse o site oficial das Loterias Caixa ou acompanhe os próximos sorteios nos canais oficiais.