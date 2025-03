Mega-Sena 2843 tem 2 ganhadores que faturaram uma “bolada” no ES

O concurso Mega Sena 2843 foi sorteado na noite deste sábado (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa Econômica Federal revelou os números sorteados e os ganhadores das apostas premiadas.

Números sorteados da Mega Sena 2843

Os números sorteados no concurso foram:

01 – 37 – 39 – 40 – 43 – 59

Apostas vencedoras com 5 números no Espírito Santo

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e levou o prêmio principal, mas duas apostas do Espírito Santo conseguiram 5 acertos e garantiram prêmios significativos:

Serra/ES

Local da aposta: Loterias em Canais Eletrônicos

Loterias em Canais Eletrônicos Tipo: Aposta física, simples

Aposta física, simples Quantidade de números apostados: 6

6 Valor do prêmio: R$ 59.604,51

Vitória/ES

Local da aposta: Lotérica Pinte a Sorte

Lotérica Pinte a Sorte Empresa responsável: Loteria Pinte a Sorte LTDA ME

Loteria Pinte a Sorte LTDA ME Tipo: Aposta física, simples

Aposta física, simples Quantidade de números apostados: 6

6 Valor do prêmio: R$ 59.604,51

Próximo sorteio e acumulado

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou para o próximo concurso. O sorteio da Mega Sena 2844 será realizado na terça-feira (25) e o valor estimado para o prêmio principal pode ultrapassar R$ 50 milhões.

Como apostar na Mega Sena?

Para concorrer ao próximo sorteio, os jogadores podem registrar suas apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou pelo site/app da Caixa. O valor mínimo da aposta, com seis números, é de R$ 5,00.

Fique atento e acompanhe os resultados para não perder a chance de se tornar milionário!