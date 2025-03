Menores trocam tiros com a PM e são apreendidos em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar apreendeu dois menores de idade após eles trocarem tiros com os agentes, na tarde da última segunda-feira (24), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.

De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes informou a equipe sobre uma suposta troca de tiros na região. Ao chegarem ao local, dois suspeitos atiraram contra os militares e fugiram em seguida.

A equipe realizou um cerco na área de mata onde os indivíduos entraram e solicitou apoio. Um helicóptero do Notaer sobrevoou a região e localizou os menores.

Os militares receberam informações de que os dois suspeitos teriam entrado em um táxi na localidade de São Pedro, onde foram localizados e detidos. Durante a abordagem, os dois concordaram em colaborar com as equipes e indicaram o local onde as armas estavam escondidas.

No local informado, os militares apreenderam:

1 Revólver Rossi cal .38 nº6615

1 Revólver Smith & Wesson .38 nº75085

1 Revólver Taurus .32 nº82435

48 munições cal .38

4 munições cal .32

1 munição .38 deflagrada

2 munições .32 picotadas

9 pedras de crack

1 papelote de cocaína

R$ 338,00 em espécie

Os dois menores foram conduzidos e entregues na 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficaram à disposição da Justiça.

