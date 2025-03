Mês do teatro tem atrações em Anchieta até domingo (31)

A semana terá atrações teatrais em Anchieta de terça-feira (25) até domingo (31) como parte da programação da quinta edição do “Mês do Teatro”, no Espaço Cultural Rerigtiba. Todas as atividades são gratuitas.

Para participar das oficinas é necessário fazer inscrição pelo celular (28) 98811-8468. Elas serão ministradas na quarta-feira, das 17 horas às 22h e na sexta, de 9h às 12h e de 14h às 17h. Na quarta há 20 vagas para treinamento do ator ao personagem. Na sexta é a vez da iniciação à palhaçaria, com 15 vagas.

Dias e horários:

Na terça, às 19h, apresentam Janelas;

Na quinta, às 19h, apresentam A maldição e o mistério de Kalá;

No sábado, às 17h, apresentam Dose Dupla;

No domingo, às 19h, apresentam Cadê Mafalda.