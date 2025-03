Miami Open 2025: confira o desfecho da final feminina

A decisão do Miami Open 2025 terá um confronto de alto nível entre Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e Jessica Pegula, quarta colocada no ranking da WTA. A final acontece neste sábado (29), às 16h (horário de Brasília), repetindo a disputa do US Open 2024, vencida pela bielorrussa.

A competição em Miami reúne as principais estrelas do circuito feminino, e as finalistas chegam embaladas por campanhas sólidas. Sabalenka tenta conquistar seu primeiro título no torneio, enquanto Pegula busca fazer história diante da torcida americana.

Como assistir à final do Miami Open 2025

O jogo decisivo será transmitido ao vivo pela ESPN 2, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming. O horário da partida ainda aguarda confirmação oficial da WTA.

Data: Sábado, 29 de março

Horário: 16h (de Brasília) – a confirmar

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Caminho até a final

A trajetória de Aryna Sabalenka no torneio foi marcada por vitórias expressivas. A número 1 do mundo impôs seu estilo agressivo e mostrou consistência em momentos decisivos. Sua força no saque e a potência nos golpes do fundo de quadra foram determinantes para garantir mais uma final na temporada.

Por outro lado, Jessica Pegula teve um desempenho igualmente impressionante. A americana apostou na regularidade e na variação de jogo para superar adversárias difíceis. Motivada pelo apoio do público, ela tenta conquistar um título inédito e se vingar da derrota sofrida no último US Open.

Histórico do confronto

As duas jogadoras já se enfrentaram várias vezes no circuito profissional, com Sabalenka levando vantagem no retrospecto. No entanto, Pegula venceu partidas importantes e mostrou que pode complicar o jogo da bielorrussa.

A última vez que duelaram foi na semifinal do Australian Open 2025, quando Sabalenka dominou a partida e venceu em sets diretos. No entanto, a americana chega à final do Miami Open 2025 mais preparada para um novo desafio.

O que esperar da final

Com estilos distintos, a final promete um grande espetáculo. Sabalenka aposta na potência dos golpes, enquanto Pegula deve buscar jogadas mais estratégicas para equilibrar a disputa.

A expectativa é de uma partida intensa e disputada até os últimos pontos. Quem levará a melhor nesta reedição da final do US Open 2024? O título do Miami Open 2025 está em jogo, e os fãs de tênis não podem perder esse duelo decisivo.