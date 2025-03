Miami Open 2025: onde assistir Djokovic e Korda AO VIVO

O Miami Open 2025 entra na fase decisiva com as quartas de final, e um dos confrontos mais aguardados será entre o sérvio Novak Djokovic e o americano Sebastian Korda. A partida acontece nesta quinta-feira (27), a partir das 17h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Se você quer saber onde assistir Miami Open 2025, confira abaixo todas as opções de transmissão para não perder nenhum lance desse grande duelo.

Onde assistir ao jogo de Djokovic x Korda no Miami Open 2025?

O confronto entre Djokovic e Korda será transmitido ao vivo na TV e no streaming. Veja as opções:

TV fechada : ESPN 2

: ESPN 2 Streaming: Disney+ Premium

A transmissão começa minutos antes da partida, garantindo a cobertura completa do evento.

Djokovic busca mais um título no Miami Open

O sérvio Novak Djokovic, um dos maiores tenistas da história, chega às quartas de final do Miami Open 2025 como um dos favoritos ao título. Com um histórico vitorioso no torneio, ele busca mais uma conquista para ampliar seu legado.

Já o americano Sebastian Korda, de 24 anos, tenta surpreender o veterano e avançar à semifinal, contando com o apoio da torcida local.

Miami Open 2025: Quartas de final prometem grandes emoções

Além do duelo entre Djokovic e Korda, outros grandes nomes do tênis disputam as quartas de final do Miami Open 2025. O torneio, que faz parte da série Masters 1000 da ATP, reúne os melhores tenistas do mundo e é um dos principais eventos do calendário antes de Roland Garros.

Fique ligado e acompanhe todos os detalhes da competição para não perder nenhum jogo decisivo.

Como assistir ao Miami Open 2025 de qualquer lugar?

Se você estiver fora do Brasil, pode acessar o Disney+ Premium utilizando uma VPN para conectar-se a um servidor brasileiro. Isso permite assistir à transmissão como se estivesse no país.

Além disso, algumas operadoras de TV por assinatura oferecem a ESPN 2 em seus pacotes, permitindo o acesso ao canal pelo aplicativo da operadora.

Acompanhe os resultados do Miami Open 2025

Para ficar por dentro dos resultados e das próximas fases do Miami Open 2025, acompanhe as atualizações nos sites esportivos e redes sociais da ATP. As estatísticas e melhores momentos também estarão disponíveis nos canais oficiais da ESPN e Disney+.

Prepare-se para um grande espetáculo no Hard Rock Stadium e não perca esse jogo emocionante entre Djokovic e Korda!