Missa de Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma

Nesta Quarta-Feira de Cinzas, (5), a Igreja Católica iniciou o tempo da Quaresma, um período de reflexão, oração e penitência para os fiéis. A celebração aconteceu na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim, presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP.

A misssa começou às 9h, após um momento de oração com a participação de seminaristas, diáconos, padres e fiéis. Durante a homilia, Dom Luiz destacou a importância de voltar o coração para Deus por meio da oração, do jejum e da esmola. Ele também lembrou que a Quaresma é um momento de recordar o martírio de Jesus Cristo e refletir sobre a rejeição e incompreensão que Ele enfrentou.

A Quarta-Feira de Cinzas marca o início de um caminho espiritual de 40 dias até a Páscoa. Durante a celebração, ocorre o rito da “Imposição das Cinzas”, um símbolo de humildade e conversão, remetendo à passagem bíblica: “Do pó viemos e ao pó voltaremos” (Gn 3,19).

Em sua mensagem, Dom Luiz ressaltou que o jejum não deve ser visto apenas como uma restrição alimentar, mas como uma experiência de empatia pelos mais necessitados. “Jejuar é privar-se do alimento para experimentar a fragilidade humana e recordar os milhões de pessoas que passam fome por injustiças sociais”, afirmou o bispo.

Dom Luiz também destacou a figura do Papa Francisco, mencionando o martírio que o pontífice enfrenta não apenas fisicamente, devido às suas condições de saúde, mas também pelas críticas e rejeições que recebe.

“O mundo inteiro reza pelo Papa Francisco, que clama pela paz, pelo cuidado com a criação e por uma Igreja acolhedora”, enfatizou. Além disso, ele alertou sobre os riscos das divisões dentro da Igreja, causadas pelo mau uso das redes sociais e pela disseminação de discursos de ódio.

No Brasil, a Quarta-Feira de Cinzas também marca o início da Campanha da Fraternidade (CF). Em 2025, o tema escolhido é “Fraternidade e Ecologia Integral”, inspirado na encíclica Laudato Si’ e nos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis.

O objetivo da campanha é promover a conversão ecológica e conscientizar os fiéis sobre a crise socioambiental. “Como podemos, em nossas comunidades, vivenciar a Campanha da Fraternidade por meio de ações concretas?”, questionou Dom Luiz, incentivando a participação ativa dos cristãos.

Encerrando sua homilia, Dom Luiz reforçou que a Quaresma deve ser um tempo de sincera busca por reconciliação e solidariedade. “Que nossas práticas quaresmais não sejam apenas formalidades, mas expressões autênticas de nossa fé”, concluiu.

A Quarta-Feira de Cinzas é um convite à reflexão, ao arrependimento e à renovação espiritual. É o momento ideal para que os fiéis fortaleçam sua relação com Deus e se preparem para a Páscoa, a maior celebração do cristianismo.

