Morte de criança em balanço: o que se sabe até agora?

Uma pilastra atingiu e matou uma criança de 7 anos na tarde da última terça-feira (4), enquanto ela brincava em um balanço dentro de um condomínio em Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O acidente ocorreu por volta das 18h30, quando Maria Luísa Oldembergas se divertia com outras crianças. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que duas meninas empurram o balanço, onde Maria e mais três crianças estavam. De repente, uma das pilastras que sustentavam a estrutura cedeu e caiu sobre a menina.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, apesar das tentativas de reanimação, Maria não resistiu e morreu no local.

Na manhã desta quinta-feira (5), fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) realizaram uma vistoria no condomínio para avaliar as condições da estrutura que desabou.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

A despedida de Maria Luísa reuniu cerca de cem pessoas na manhã desta quinta-feira, no Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Norte do Rio. A estrutura que desabou era feita de concreto e revestida de madeira. O caso segue sob investigação.

