Motocicleta furtada em Alegre é localizada na zona rural de Guaçuí

Na manhã da última terça-feira (25), a Polícia Militar localizou uma motocicleta abandonada em uma valeta na estrada que liga a Vila Alta ao Departamento Placa, zona rural de Guaçuí. O veículo havia sido furtado anteriormente no Distrito de Rive, em Alegre.

A guarnição foi acionada por um morador da região, que informou ter avistado o veículo no local. Ao chegar, os policiais encontraram a motocicleta sem placa, sem bateria, sem retrovisores e com danos visíveis nas setas e no painel.

Após verificação do número do chassi, foi confirmado que se tratava de uma Honda/CG 160 Start, de cor preta, que havia sido furtada horas antes em Rive. Diante da confirmação, a motocicleta foi removida e encaminhada para o Pátio Credenciado, onde ficará à disposição do proprietário.

A Polícia segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelo furto.