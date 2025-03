Motociclista morre após bater em poste

Na manhã desta segunda-feira (3), um motociclista morreu depois de colidir com um poste na rua Senador Bernardo Monteiro, em Benfica, Zona Norte do Rio de Janeiro. O impacto foi tão forte que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

De acordo com o portal G1, até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do motociclista. Além disso, ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer os detalhes e entender as circunstâncias da colisão.

Equipes de emergência foram acionadas para atender à ocorrência. Agentes de trânsito auxiliaram na organização do fluxo de veículos.