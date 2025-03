Motociclista sofre grave acidente em Cachoeiro

Na noite do último sábado (29), um homem, que conduzia uma motocicleta, sofreu um grave acidente na entrada do bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo informações preliminares, o motociclista permaneceu desacordado na pista após a queda, até a chegada do socorro.

Equipes de emergência foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. O estado de saúde da vítima, até o momento, não foi divulgado, e ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região.

A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada pelas autoridades. Mais detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido serão divulgados conforme novas informações forem apuradas.

A matéria está em atualização.