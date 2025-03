Muitas vagas! Anchieta abre inscrições para função de motorista

A Prefeitura de Anchieta vai abrir 22 oportunidades de emprego para função de motorista no município, com objetivo de preencher as vagas por meio de contratação temporária, e também, formar cadastro de reserva.

As inscrições para o processo seletivo simplificado serão abertas no dia 10 de março e se fecham no dia 11 do mesmo mês. Contudo, as 22 vagas vão ser divididas em dois diferentes cargos, sendo sete vagas para motorista de transporte escolar e mais 15 vagas para motorista de transporte coletivo de passageiros da saúde.

O salário será de R$ 2.140,04, com um incentivo financeiro de R$ 400,00 e auxílio alimentação de R$ 700,00, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Clique aqui para se inscrever ou obter mais informações!

Requisitos

Ter mais que 21 anos

Ensino médio completo

Carteira de Habilitação na categoria “D” (válida)

Experiência comprovada de pelo menos seis meses em transporte coletivo de passageiros

Curso especializado para Condutor de Veículos de Transporte Escolar (carga horária mínima de 50 horas)

Cronograma

Período de inscrição: 10 a 11 de março, no Auditório da Sede Administrativa da Prefeitura de Anchieta

Divulgação da classificação inicial: 13 de março, no site da Prefeitura de Anchieta

Prazo para recursos: 14 a 17 de março

Divulgação da classificação final: 19 de março, após julgamento dos recursos

Avaliação de títulos/cursos/tempo de serviço: 24 de março

Homologação e publicação: 26 de março

