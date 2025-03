Mulher é ameaçada pelo ex-companheiro em Muqui

Uma mulher foi ameaçada pelo ex-companheiro na manhã da última quinta-feira (27), em Muqui. A vítima possui medida protetiva contra o homem.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher contou que estava trabalhando quando o suspeito chegou ao local e começou a fazer ameaças contra ela. Com medo, ela fechou o portão do estabelecimento, o que causou ainda mais revolta no agressor, levando-o a intensificar as ameaças.

Ela solicitou ajuda da Polícia Militar após o suspeito ameaçar invadir o local e colocar fogo no prédio.

O suspeito foi encontrado em sua residência e, ao ser questionado pelos policiais, confessou que discutiu com a vítima.

Ele foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.