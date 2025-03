Mulher é queimada viva em Muqui após desentendimentos

Uma mulher de 29 anos está em estado grave após sofrer uma tentativa de homicídio no município de Muqui, na manhã desta quarta-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas suspeitas estavam fazendo uso de entorpecentes quando decidiram matar a vítima, devido a supostas informações de que ela estaria tramando contra a vida delas.

As mulheres foram até a residência da vítima e convenceram o dono da casa a abrir a porta, prometendo que usariam drogas juntos.

Após entrarem na casa, foram até a vítima, que estava dormindo, iniciaram uma discussão e, em seguida, derramaram gasolina sobre ela e atearam fogo.

A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital da região, que informou que seu estado é grave, com cerca de 45% do corpo com queimaduras de terceiro grau. As áreas mais afetadas foram o rosto, pescoço, mãos, ombros, tórax e dorso.

Uma das envolvidas foi encontrada em casa e a outra na rua. As duas foram encaminhadas à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

