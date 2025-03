Forte chuva de granizo assusta moradores de Muniz Freire

Uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu o município de Muniz Freire, no Caparaó Capixaba, no início da tarde desta terça-feira (11). Moradores registraram o fenômeno climático em vídeos e fotos.

As imagens mostram a intensidade do temporal, com uma significativa camada de gelo acumulada no solo. Até o momento, não há relatos de danos ou feridos.

Nesta terça-feira, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) emitiu um alerta sobre o risco de vendavais, tempestades com raios e queda de granizo, com impacto moderado, para a Região Sul do Espírito Santo.