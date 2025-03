Musa do OnlyFans é encontrada com pernas e colunas quebradas

A modelo ucraniana Maria Kovalchuk, de 20 anos, conhecida por seu trabalho na plataforma OnlyFans, foi encontrada gravemente ferida à beira de uma estrada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O caso ocorreu na última quarta-feira (19), após a influenciadora ficar desaparecida por mais de uma semana.

Modelo estava desaparecida desde 9 de março

A modelo desapareceu no dia 9 de março, após ter sido convidada para uma festa de modelos. O fato gerou grande preocupação entre seus familiares. Sem qualquer contato com a jovem, eles acionaram as autoridades locais.

Kovalchuk foi localizada com fraturas nas pernas e na coluna. De acordo com relato da sua mãe à imprensa local, ela foi submetida a três cirurgias. Porém, o seu estado de saúde ainda é delicado.

Plataforma OnlyFans se pronuncia?

A plataforma em que a Musa do OnlyFans, fazia sucesso, ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.