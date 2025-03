Músico de 68 anos morre durante ensaio de bloco de Carnaval

O músico Manoel Casado de Brito, conhecido como Baduti Guriri, de 68 anos, morreu na noite desta sexta-feira (28), após sofrer um infarto durante o ensaio de um bloco carnavalesco em São Mateus, no norte do Espírito Santo.

Durante ensaio

Baduti, que tocava tamborim no Bloco do Pintinho, passou mal enquanto o grupo ensaiava no bairro Sernamby, próximo ao Mercado Municipal. Segundo familiares, ele era hipertenso. Testemunhas relataram que o músico se queixou de dores intensas no peito antes de cair ao chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a realizar manobras de reanimação, mas Baduti não resistiu e morreu no local. Ele se apresentaria com o bloco neste domingo (2), em Guriri, no litoral capixaba.

Advogado de renome

Além de músico, Baduti era figura conhecida em São Mateus por sua atuação como advogado, empresário e político. Ele disputou sete eleições desde 2004, incluindo uma candidatura a deputado estadual em 2018, pelo Democracia Cristã (DC), e a deputado federal em 2022, pelo PSD. Apesar das tentativas, não chegou a ser eleito, ocupando, no máximo, a posição de suplente.

O corpo foi recolhido pela Polícia Técnico-Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Linhares, onde passou por exames antes da liberação para a família.

