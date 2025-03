Nasdaq despenca e causa pânico no mercado de investidores

Os mercados financeiros dos Estados Unidos enfrentam uma segunda-feira marcada por forte instabilidade, com quedas expressivas nos principais índices de Wall Street. O Nasdaq despenca mais de 4%, atingindo seu menor nível desde setembro de 2024, gerando preocupações entre investidores e analistas.

Nasdaq tem pior queda desde 2022

O pessimismo domina o mercado, e o Nasdaq caminha para sua maior queda diária desde setembro de 2022. O S&P 500 também segue em baixa, recuando mais de 2% e atingindo o menor patamar dos últimos seis meses. O Dow Jones acumula uma perda de 800 pontos desde a abertura do pregão, reforçando a tendência negativa do mercado financeiro.

Volatilidade e medo de recessão pressionam mercados

A incerteza econômica intensifica a volatilidade, refletida no aumento significativo do CBOE Volatility Index (VIX), conhecido como o “termômetro do medo” de Wall Street. Fatores como inflação persistente, dados econômicos fracos e dúvidas sobre os próximos passos do Federal Reserve ampliam a aversão ao risco entre os investidores.

Setor de tecnologia sofre com queda do Nasdaq

A liquidação de ações de tecnologia impulsiona a forte desvalorização do Nasdaq. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon e Tesla registram perdas expressivas, impactadas pelo cenário de juros elevados e maior cautela dos investidores.

Investidores devem ter cautela com a volatilidade do Nasdaq

Diante da instabilidade no mercado financeiro, especialistas recomendam atenção redobrada aos investidores. A volatilidade elevada e as incertezas econômicas exigem estratégias mais conservadoras até que o cenário se torne mais previsível.