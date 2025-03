NBA ao vivo: veja onde assistir os confrontos desta quarta-feira (26)

Nesta quarta-feira (26), seis jogos eletrizantes prometem botar ainda mais fogo na temporada regular da NBA 2024/2025. Contudo, onde vai passar cada jogo da NBA hoje?

Das seis partidas que serão realizadas nesta noite, duas contaram com transmissão em português, para todo Brasil.

Às 20h30, Los Angeles Lakers e Indiana Pacers se enfrentam no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Indiana, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming). Já às 23h, Boston Celtics e Phoenix Suns duelam na PHX Arena, em Phoenix, no Arizona, também com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Veja onde vai passar cada jogo da NBA

20h – Washington Wizards x Philadelphia 76ers , com transmissão da NBA League Pass

, com transmissão da NBA League Pass 20h30 – Los Angeles Lakers x Indiana Pacers , com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming) 20h30 – Toronto Raptors x Brooklyn Nets , com transmissão da NBA League Pass

, com transmissão da NBA League Pass 20h30 – Los Angeles Clippers x New York Knicks , com transmissão da NBA League Pass

, com transmissão da NBA League Pass 22h – Milwaukee Bucks x Denver Nuggets , com transmissão da NBA League Pass

, com transmissão da NBA League Pass 23h30 – Boston Celtics x Phoenix Suns, com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

