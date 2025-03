Neymar justifica ausência após eliminação do Santos no Paulistão

Neymar usou sua rede social para quebrar o silêncio sobre a polêmica do fim de semana, onde não saiu do banco de reservas na eliminação do Santos para o Corinthians na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Segundo o camisa 10, ele sentiu um incômodo na coxa esquerda na quinta-feira (6), dois dias depois de ter ido com amigos do próprio clube e a mulher Bruna Biancardi na Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde foi madrugada adentro vendo os desfiles de escola de samba.

“Tudo que eu queria era estar em campo hoje (domingo) e ajudar de alguma forma meus companheiros… mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje, fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais forte para lutar por nossos objetivos”, postou Neymar, em um story em seu Instagram.

O craque do Santos foi para o banco de reservas na Neo Química Arena, mesmo sabendo que não jogaria por não apresentar condições de jogo devido à lesão na coxa.

Neymar saiu antes do fim do jogo contra o Red Bull Bragantino no domingo (dia 2), pelas quartas de final do Paulistão, e foi direto receber tratamento na coxa esquerda por ter sentido uma lesão. Ao longo da semana, ele não participou dos treinamentos na preparação para enfrentar o Corinthians devido ao problema.

“Era perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por um ou dois meses”, enfatizou Pedro Martins, CEO do Santos. “É um jogador que está voltando a ter uma grande sequência de jogos agora. A gente precisa ter o Neymar bem para a temporada toda. Foi uma decisão dura e difícil, mas pensando no bem do atleta”.

Na quinta-feira (6), Neymar apareceu na lista de Dorival Júnior na convocação da seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 20 e 25 de março, contra Colômbia e Argentina, respectivamente.

“A única coisa que foi pensada foi o desconforto. Eu penso no Santos, e não na seleção brasileira. Eu não poderia arriscar. Uma promessa que nós temos é fazer de tudo para que o Neymar não se lesione”, disse o técnico Pedro Caixinha, após o jogo.

Estadão Conteúdo