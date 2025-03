Neymar não vai jogar a decisão entre Santos e Corinthians? Entenda

O Santos concluiu neste sábado (8), no CT Rei Pelé, os últimos ajustes para o clássico decisivo contra o Corinthians, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. A equipe comandada pelo técnico Pedro Caixinha realizou treinos físicos, técnicos e táticos, buscando a melhor performance para o confronto.

Nesta sexta-feira, Neymar não foi a campo e realizou trabalho de reforço muscular. Porém, as informações apontam que a situação não preocupa para partida contra o Corinthians.

Treino focado em intensidade e estratégia

O treinamento começou com exercícios de aquecimento e fortalecimento muscular. Em seguida, Caixinha comandou um trabalho tático intensivo, ajustando posicionamento, marcação e transições ofensivas. O treinador interrompeu o treino várias vezes para corrigir detalhes e cobrar intensidade dos jogadores, visando neutralizar os pontos fortes do Corinthians.

Clima leve antes do clássico

Para encerrar a preparação, os atletas participaram de uma animada disputa de futmesa, promovendo descontração e fortalecendo o espírito de equipe antes da decisão. Agora, o elenco do Santos segue para a concentração total, com foco em garantir a vaga na final do Paulistão diante do rival Corinthians.

Santos x Corinthians: quando e onde assistir

O clássico entre Santos e Corinthians acontece neste domingo (9), com transmissão ao vivo pela TV aberta e canais por assinatura. Acompanhe todas as informações e atualizações sobre a partida!