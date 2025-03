Nintendo Direct: veja AO VIVO

A Nintendo anunciou oficialmente a realização de uma nova edição do Nintendo Direct nesta quinta-feira (27). O evento, que será online, terá 30 minutos de duração e será focado exclusivamente em novidades para o Nintendo Switch original.

O Nintendo Direct acontece às 11h (horário de Brasília) nos canais oficiais da Nintendo no YouTube e Twitch. A transmissão deve trazer detalhes sobre os próximos lançamentos para o Nintendo Switch 1.

Diferente de edições anteriores, este Nintendo Direct terá um foco total no Nintendo Switch original. A Nintendo deve revelar novos títulos, atualizações para jogos já existentes e possíveis expansões para o console.

A comunidade está ansiosa para saber quais jogos serão anunciados. Rumores indicam que podem ser apresentadas novas versões de franquias populares, além de atualizações para títulos já lançados.

Apesar das especulações sobre um possível Nintendo Switch 2, a empresa deixou claro que o evento será exclusivamente dedicado ao Nintendo Switch original. Portanto, não há expectativa para revelações sobre um novo console.

A Nintendo costuma utilizar seus eventos para revelar novos jogos first-party, bem como parcerias com estúdios third-party. Entre os possíveis anúncios, os fãs aguardam novidades de franquias como Zelda, Mario e Metroid.

Quem não puder assistir ao Nintendo Direct ao vivo poderá conferir os principais destaques nas redes sociais da Nintendo e em portais de notícias especializadas. Resumos e trailers dos jogos também serão disponibilizados logo após a transmissão.

Este evento é crucial para os jogadores que ainda utilizam o Nintendo Switch original, pois traz informações sobre o futuro do console. Além disso, pode indicar quais serão os últimos grandes lançamentos antes da chegada de uma nova geração de hardware.

O Nintendo Direct desta quinta-feira (27) promete revelar grandes novidades para o Nintendo Switch original. Com 30 minutos de duração, a transmissão trará anúncios de jogos e possíveis atualizações para títulos já lançados. Fique ligado para acompanhar todos os detalhes ao vivo!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui