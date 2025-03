No aniversário de Cachoeiro, Suzano reforça compromisso com a cidade

Hoje, 25 de março, é o dia em que Cachoeiro de Itapemirim celebra seus 158 anos de história. A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, parabeniza a cidade sulista do Espírito Santo e reforça seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da região, onde está presente desde março de 2021, com sua unidade de bens de consumo. A empresa tem impulsionado a economia local, gerando empregos, investindo em infraestrutura e promovendo iniciativas sociais e ambientais.

Os investimentos da Suzano vão além da produção industrial e impactam diretamente a infraestrutura e qualidade de vida da população de Cachoeiro. Entre as ações já realizadas, destacam-se o aporte de R$ 5 milhões para pavimentação das vias de acesso à fábrica e à comunidade de Retiro, e o investimento de R$ 1 milhão na implantação da rede celular 4G, beneficiando as comunidades de Safra e Retiro.

No campo social, a empresa investiu cerca de R$ 2 milhões em iniciativas locais, incluindo o apoio ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) para ampliar o acesso da população a serviços de saúde. A Suzano também promoveu o plantio de 30 mil mudas de espécies nativas para o reflorestamento da cidade e firmou parcerias com instituições como o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e o SENAI, incentivando o desenvolvimento técnico e a capacitação profissional.

“Desde a sua chegada a Cachoeiro de Itapemirim, em 2021, a Suzano tem sido uma importante parceira no desenvolvimento local, gerando empregos diretos e indiretos e fortalecendo nossa economia. São mais de 200 postos de trabalho que impactam positivamente a vida de muitas famílias cachoeirenses, contribuindo para o crescimento do município”, destaca o prefeito Theodorico Ferraço. Ele acrescenta que a atuação da empresa também contribui para dinamizar o comércio e os serviços locais, gerando novas oportunidades e ampliando a arrecadação municipal.

A Suzano em Cachoeiro de Itapemirim

Com capacidade para produzir 19 mil fardos de papel higiênico diários, a unidade da Suzano em Cachoeiro foi criada estrategicamente visando abastecer os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também a região Centro-Oeste, consolidando sua importância estratégica dentro da operação da empresa. A fábrica cachoeirense é a única da companhia a produzir o papel higiênico Mimmo folha tripla, linha premium da marca.

A unidade conta com 216 colaboradores (104 próprios e 112 terceirizados), dos quais 67% são moradores da própria Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo institucional é ampliar essa participação para 100%, fortalecendo ainda mais a mão de obra local e gerando novas oportunidades para a comunidade.

Presença feminina

Outro diferencial da unidade é a presença feminina: atualmente, as mulheres representam quase 25% do efetivo próprio, incluindo a gerente industrial Aline Pereira, principal executiva da Suzano Cachoeiro de Itapemirim. “A Suzano acredita que a diversidade fortalece nosso ambiente de trabalho. Fazer parte desse time e contribuir para o crescimento de Cachoeiro é uma honra. Esse crescimento, aliás, parte do foco na regionalização com o fomento à mão de obra local, que é uma metodologia da empresa”, destaca Aline.

Com uma gestão focada na sustentabilidade, na inovação e no desenvolvimento das regiões onde atua, a Suzano também oferece oportunidades de estágio, permitindo que jovens do município adquiram experiência profissional em uma das companhias mais inovadoras e estabilizadas no setor industrial brasileiro.

Para reforçar sua base produtiva e aprimorar a eficiência operacional, a Suzano está investindo R$ 650 milhões em uma nova unidade de papel tissue (papel de alta absorção) em Aracruz (ES). A partir do segundo semestre de 2025, essa fábrica será responsável pelo fornecimento da matéria-prima utilizada na unidade de Cachoeiro, que atualmente recebe esse insumo de outras regiões, como Mucuri (BA).

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável.

Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras.

Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br