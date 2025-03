Nova versão de Vale Tudo estreia com emoção e elenco de peso na Globo

A Globo deu um gostinho do que está por vir com a abertura da nova versão de Vale Tudo, que estreia na próxima segunda-feira (31), prometendo movimentar as emoções dos telespectadores. Ao som do clássico “Brasil”, na voz de Gal Costa, o vídeo de lançamento traz imagens impressionantes que mostram o Brasil em toda sua diversidade, passando por locais como Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e outras regiões do país.

Remake de Vale Tudo

O remake da novela, que promete fortes emoções, será marcado pela abordagem de temas como pobreza, riqueza, religiões, esportes, política e família, refletindo as complexas realidades do Brasil. As cenas são intensas e de tirar o fôlego, e até o icônico cachorro caramelo aparece, fazendo referência a um símbolo querido do público. A criação da emissora já revela o que promete ser uma trama envolvente, com um elenco de peso e um enredo que, sem dúvida, vai conquistar a audiência.

Leia Também: Shawn Mendes no Lollapalooza: horário e onde assistir

Veja o vídeo de abertura:

Imagens: TV Globo