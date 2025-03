Novo iPhone 17 promete ser o mais fino da Apple: veja detalhes

O aguardado iPhone 17, que deve ser lançado em setembro deste ano, promete ser o mais fino da história da Apple. Embora cercado de mistérios, vazamentos já revelam algumas das inovações do novo modelo, incluindo um design revolucionário e câmeras mais potentes.

Design ultrafino e inspirado no Vision Pro

O iPhone 17 Air, como está sendo chamado, não será apenas mais um lançamento da Apple. A empresa aposta em um design inspirado no Vision Pro, seu dispositivo de realidade virtual e aumentada. O modelo deve trazer uma interface ampliada, pensada especialmente para o público jovem.

Embora rumores indiquem que o smartphone pode ter uma espessura de aproximadamente 5 milímetros – semelhante a um cartão de crédito –, ainda não há confirmação oficial sobre seu peso e medidas exatas.

Especificações e desempenho

A nova linha do iPhone 17 deverá contar com um acabamento premium em titânio e alumínio, além da tecnologia Ceramic Shield, que adiciona resistência extra ao aparelho. A Apple também deve incluir uma câmara de vapor aprimorada para melhorar o resfriamento, permitindo que o dispositivo suporte um chip mais potente sem superaquecer.

O processador A19, que pode equipar o novo modelo, manterá a litografia de 3 nanômetros, similar à geração anterior. No entanto, ainda não se sabe se o iPhone 17 Air adotará o A19 na versão normal ou Pro.

Câmeras e bateria

Os rumores indicam que o iPhone 17 Air contará com um sensor de 48 MP, mantendo o formato clássico de módulo de câmeras em pílula. Quanto à bateria, a Apple pretende otimizar o desempenho sem comprometer a espessura do dispositivo, garantindo maior autonomia para os usuários.

Preço e posicionamento no mercado

Especialistas estimam que o novo iPhone 17 tenha um preço inicial de aproximadamente US$ 1.100 (cerca de R$ 6.300 nos EUA). Além disso, há indícios de que ele poderá substituir o iPhone 17 Plus, reforçando a aposta da Apple em dispositivos cada vez mais finos e leves.

Com tantas inovações, o iPhone 17 Air se aproxima do conceito do iPad Pro 2024, que tem apenas 5,3 mm de espessura. A expectativa é que esse novo modelo reforce a posição da Apple como referência em design e tecnologia.

Fique ligado para mais atualizações sobre o lançamento do iPhone 17!