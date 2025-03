Novo VW Tera 2026 será revelado no carnaval do Rio; saiba mais do SUV

Após anos de especulações, flagras e projeções, a Volkswagen está pronta para revelar oficialmente o VW Tera 2026, seu novo SUV compacto. E a estreia não poderia ser em um palco mais emblemático: o modelo será apresentado durante o carnaval do Rio de Janeiro, diretamente na Marquês de Sapucaí, neste final de semana.

A novidade coloca o Tera como um dos principais lançamentos automotivos do ano e marca a entrada da Volkswagen em um segmento cada vez mais competitivo, onde já despontam rivais como Fiat Pulse e Renault Kardian. O novo SUV será revelado com cobertura especial da Mobiauto, trazendo detalhes exclusivos direto da avenida.

Visual moderno e com identidade própria

Nesta semana, a Volkswagen antecipou alguns detalhes visuais do VW Tera 2026. O modelo apareceu em destaque na própria Marquês de Sapucaí, onde será oficialmente apresentado. O SUV compacto promete ser o lançamento mais relevante da marca desde a chegada do Nivus, reforçando a aposta da VW no segmento.

Visualmente, o VW Tera seguirá a linguagem de design atual da Volkswagen, com linhas limpas e modernas. No entanto, o SUV terá uma identidade própria, como já ficou claro em flagras anteriores — incluindo aparições camufladas no Rock in Rio 2024 e imagens de testes na neve, divulgadas por veículos internacionais.

O design externo sugere que o Tera terá um estilo mais robusto em comparação a seus concorrentes diretos, como o Fiat Pulse e o Renault Kardian. Os faróis serão afilados, com assinatura em LED dividida, semelhante ao novo VW Taos vendido no exterior. A grade frontal será estreita, reforçando a identidade da marca.

Na traseira, o SUV compacto deve contar com lanternas conectadas por uma barra em black piano, solução que amplia a percepção de largura do veículo. Versões mais caras trarão rodas de liga leve aro 17, enquanto configurações de entrada devem contar com calotas.

Interior e tecnologia

Ainda não há imagens oficiais do interior do VW Tera 2026, mas a expectativa é de que o SUV compartilhe parte da cabine com o Polo e o Nivus. Entre os equipamentos esperados, estão o painel de instrumentos digital de 8 polegadas e a central multimídia VW Play de 10,1 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Dimensões e espaço interno

O novo VW Tera será o menor SUV da Volkswagen no Brasil, posicionando-se abaixo do Nivus. O comprimento deve ficar em torno de 4,10 metros, um pouco acima dos 4,07 m do Polo. A largura ultrapassará os 1,75 m, e a distância entre-eixos deve ser mantida nos 2,56 m, semelhante ao hatch.

A capacidade do porta-malas ainda não foi confirmada, mas a expectativa é que fique um pouco acima dos 300 litros do Polo. Para comparação, o Skoda Kylaq, modelo baseado na mesma plataforma MQB A0, oferece 466 litros, embora com um método de medição diferente.

Motorização: o que esperar do novo VW Tera

Sob o capô, o VW Tera 2026 deve contar com duas opções de motorização. Nas versões de entrada, a Volkswagen pode equipar o modelo com o motor 1.0 MPI, três cilindros aspirado, com até 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Leonardo Felix, do site Autoesporte.

As versões mais completas, por sua vez, devem trazer o motor 1.0 TSI, já conhecido na linha VW, oferecendo desempenho superior e maior eficiência.

Preço e posicionamento de mercado

Com estreia confirmada para o dia 2 de março, no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, o VW Tera ampliará o portfólio de SUVs da Volkswagen no Brasil. A linha ficará organizada da seguinte forma: Tera, Nivus, T-Cross, Taos e Tiguan.

Em relação a preços, o novo SUV compacto deve custar entre R$ 100 mil e R$ 135 mil, posicionando-se abaixo do Nivus Comfortline, atualmente vendido por R$ 143.490.

Produção nacional

O VW Tera 2026 será produzido na fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP), aumentando o volume de produção local e reforçando a estratégia da marca para ampliar suas vendas no mercado brasileiro.

Quando será lançado?

A aguardada apresentação oficial acontece neste domingo, dia 2 de março, durante o carnaval do Rio de Janeiro. A revelação será transmitida com cobertura especial da Mobiauto.

Resumo do VW Tera 2026

Característica Detalhes Posicionamento Abaixo do Nivus Plataforma MQB A0 Comprimento Aproximadamente 4,10 m Porta-malas Em torno de 300 litros Motorizações 1.0 MPI e 1.0 TSI Preço estimado Entre R$ 100 mil e R$ 135 mil Lançamento 2 de março, carnaval do RJ

Com isso, o VW Tera 2026 promete ser uma das grandes novidades do ano, combinando visual moderno, conectividade e bom espaço interno para atrair consumidores em busca de um SUV compacto acessível e eficiente.

Com informações de Mobiauto e Autoesporte.