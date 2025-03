Nubank fora do ar: banco apresenta problemas com pix

Clientes relatam que o Nubank está fora do ar nesta segunda-feira (24), afetando o acesso ao aplicativo e a realização de pagamentos via Pix. Segundo o Downdetector, os problemas começaram por volta das 15h48 (horário de Brasília) e já acumulam mais de 100 reclamações.

Problemas no acesso ao app e pagamentos via Pix

Os usuários enfrentam dificuldades para fazer login no aplicativo do Nubank, tanto em dispositivos Android quanto iPhone (iOS). Além disso, as transações via Pix estão falhando, impedindo pagamentos e transferências.

Reclamações sobre o Nubank fora do ar aumentam nas redes sociais

Nas redes sociais, correntistas relatam que o app do Nubank não está funcionando. Muitos informam que o sistema não carrega ou exibe mensagens de erro, dificultando o uso normal da conta e dos serviços bancários.

Falha no Pix causa transtornos para clientes

A indisponibilidade do Pix do Nubank impacta diretamente os clientes, que dependem do método de pagamento para contas e compras do dia a dia. O sistema de pagamento instantâneo é amplamente utilizado no Brasil, tornando qualquer falha um grande transtorno.

Downdetector registra pico de instabilidade no Nubank

O Downdetector, site que monitora falhas em serviços digitais, detectou um aumento expressivo nas queixas sobre o Nubank fora do ar. Até o momento, o banco ainda não divulgou um comunicado oficial sobre a falha.

O que fazer enquanto o Nubank não normaliza o serviço?

Se o Nubank está fora do ar e você não consegue realizar transações, algumas alternativas podem ajudar:

Aguardar a normalização do serviço e tentar acessar o aplicativo mais tarde;

Verificar os canais oficiais do Nubank para atualizações sobre a falha;

Usar outras formas de pagamento, como cartão de débito ou crédito;

Acompanhar o Downdetector para saber quando o serviço volta ao normal.

Quando o Nubank deve se pronunciar sobre a falha?

Diante da grande quantidade de reclamações, é esperado que o Nubank se manifeste em breve. O banco costuma utilizar suas redes sociais para informar clientes sobre instabilidades e prazos para solução.

Histórico de instabilidades no Nubank

Essa não é a primeira vez que o Pix do Nubank fica fora do ar. Em ocasiões anteriores, o banco enfrentou falhas por manutenções no sistema ou problemas técnicos, deixando clientes sem acesso a serviços essenciais.

Acompanhe atualizações sobre o Nubank fora do ar

Usuários podem monitorar a situação do Pix do Nubank por meio do Downdetector e dos canais oficiais do banco. Enquanto o serviço não é restabelecido, recomenda-se buscar métodos alternativos para pagamentos e transferências.

Conclusão

O Nubank está fora do ar nesta segunda-feira (24), afetando o acesso ao app e pagamentos via Pix. Com o aumento das reclamações, clientes aguardam um posicionamento oficial do banco e a rápida normalização do serviço.