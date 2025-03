O país sem borboletas: um sinal de alerta para a biodiversidade

Um estudo abrangente, publicado na revista Science em março deste ano, revela um declínio alarmante na população de borboletas nos Estados Unidos. A pesquisa analisou dados de 35 programas de ciência cidadã, abrangendo um período de 20 anos (entre 2000 e 2020), e constatou uma queda de 22% na abundância geral de borboletas.

Foram analisados registros de 12,6 milhões de borboletas individuais em mais de 76 mil pesquisas e foi revelado que dois terços das espécies estudadas apresentaram declínios de mais de 10%. O estudo identificou que o número de espécies de borboletas em declínio é 13 vezes maior do que o número de espécies em aumento, destacando a gravidade da situação. O declínio foi observado em quase todas as principais regiões dos Estados Unidos, indicando que o problema é generalizado e não se limita a áreas específicas.



