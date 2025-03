O que aconteceu com Lewis Hamilton no GP da China? Descubra

A vitória de Lewis Hamilton na corrida sprint deste sábado (22) no GP da China parecia indicar um desempenho promissor para a classificação. No entanto, o heptacampeão da Ferrari não conseguiu repetir o mesmo ritmo e terminou a sessão na quinta colocação, enquanto Oscar Piastri, da McLaren, conquistou a pole position.

Sprint dominante, mas estratégia da Ferrari não funciona

Hamilton surpreendeu ao vencer a sprint de forma impecável, demonstrando ritmo forte e controle absoluto do carro. A performance aumentou as expectativas para a corrida principal, mas a Ferrari optou por uma estratégia diferente na classificação, o que acabou comprometendo sua posição no grid.

Após o treino, o britânico minimizou a queda de rendimento e explicou que a equipe focou em ajustes para a corrida de domingo.

McLaren domina a classificação e Mercedes sobe ao pódio

Enquanto Hamilton ficou fora do top 3, a McLaren garantiu uma dobradinha na prova principal, com Oscar Piastri vencendo a corrida e Lando Norris chegando em segundo. George Russell, da Mercedes, completou o pódio com uma performance consistente.

Já Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, terminaram na quarta e sexta posições, respectivamente. O brasileiro Gabriel Bortoleto finalizou a corrida em 17º lugar, enfrentando dificuldades no início da prova.

Com a temporada se acirrando, a Fórmula 1 segue para o GP do Japão, que acontecerá entre os dias 3 e 6 de abril no circuito de Suzuka. A expectativa agora é ver se Lewis Hamilton conseguirá converter sua boa performance na sprint em uma vitória na corrida principal.