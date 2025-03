Onde assistir João Fonseca AO VIVO pelo Miami Open

João Fonseca está de volta às quadras, nesta segunda-feira (24). O brasileiro encara o australiano Alex De Minaur pela terceira rodada do Miami Open. A partida está marcada para começar a partir das 20h. Mas onde assistir João Fonseca ao vivo?

A transmissão se dará pela Disney+ (streaming).

O desempenho do tenista brasileiro tem conquistado a atenção do mundo. No último sábado (22), João derrotou o francês Ugo Humbert por dois sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3, em pouco mais de 1h de partida.

Se vencer o jogo desta segunda (24), João pode avançar para as oitavas do Miami Open.

Ficha técnica

Data: 24/03/2025

Horário: a partir das 20h

