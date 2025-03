Onde assistir João Fonseca ao vivo pelo Miami Open

Sábado (22) é dia de acompanhar o tenista brasileiro João Fonseca. Depois de vencer o americano Learner Tien, pela estreia do Miami Open, João enfrenta, agora, o francês Ugo Humbert na próxima fase do torneio americano. A partida está marcada para as 17h. Mas onde assistir João Fonseca ao vivo?

A transmissão se dará pela Disney+ (streaming).

O desafio de João será derrotar o número 20 do mundo. Ugo Humbert fará sua estreia contra o brasileiro.

Em fevereiro deste ano, os dois se enfrentaram e o tenista francês levou venceu nos qualifiers da Copa Davis entre Brasil e França, com parciais de 7/5 e 6/3.

Horário: 17h

Onde assistir: Disney+ (streaming)

