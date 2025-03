Onde assistir São Paulo x Novorizontino: veja AO VIVO

São Paulo e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 20h (horário de Brasília), no Morumbis , em São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025 . O confronto eliminatório define quem avança para a semifinal da competição.

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelos seguintes canais:

É necessário verificar as condições da plataforma para acesso à transmissão.

O São Paulo , vive um bom momento e conta com o apoio da torcida no Morumbis para seguir na briga pelo título estadual.

Já o Novorizontino busca surpreender o Tricolor e conquistar uma vaga inédita na semifinal do Paulistão. A equipe do interior aposta em um jogo estratégico para tentar avançar na competição.

