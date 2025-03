Oscar 2025 onde assistir AO VIVO: veja a transmissão

A 97ª edição do Oscar acontece neste domingo (2), no Dolby Theatre, em Los Angeles. Como de costume, o evento celebra as maiores conquistas do cinema mundial e será transmitido ao vivo para o público brasileiro.

Horário e transmissão

Para quem deseja acompanhar a cerimônia, a transmissão começará às 21h (horário de Brasília). No Brasil, a TV Globo exibirá o Oscar ao vivo, contando com a apresentação de Maria Beltrão e os comentários de Dira Paes e do crítico de cinema Waldemar Dalenogare. No entanto, no estado do Rio de Janeiro, a emissora dará prioridade aos desfiles das escolas de samba, o que significa que o Oscar estará disponível apenas no Gshow e no portal g1.

Além disso, para quem possui TV por assinatura, o canal TNT fará a cobertura completa, exibindo desde a chegada das estrelas no tapete vermelho até a entrega dos prêmios. Já para os fãs de streaming, será possível assistir à premiação pelo Globoplay e pela plataforma Max, garantindo mais opções para acompanhar o evento.

Brasileiros no Oscar

Este ano, o Brasil está muito bem representado na premiação. O filme Ainda Estou Aqui concorre em três categorias importantes: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres. Diante disso, a expectativa é grande para a possível conquista dessas estatuetas, colocando o cinema nacional em evidência mais uma vez.

Conflito com o Carnaval

Curiosamente, em 2025, o Oscar coincide com o domingo de Carnaval. Como resultado, a TV Globo optou por priorizar os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro na TV aberta. No entanto, aqueles que desejam acompanhar a cerimônia poderão assistir ao vivo pelo Globoplay e pelo g1, garantindo que ninguém perca esse grande evento do cinema.

Apresentação e favoritos da noite

Outra novidade desta edição é que o comediante Conan O’Brien será o anfitrião da premiação. Conhecido pelo seu humor irreverente e estilo único, ele promete trazer uma abordagem diferenciada para o evento, o que pode tornar a cerimônia ainda mais dinâmica e envolvente.

Quanto aos filmes favoritos ao prêmio de Melhor Filme, destacam-se Emilia Pérez, O Brutalista, Anora e Conclave. Como essas produções já foram premiadas em outros festivais, há uma grande chance de que dominem as categorias principais.

Como assistir

Para garantir que você não perca nenhum detalhe do Oscar 2025, é essencial conferir as opções de transmissão disponíveis na sua região. Seja pela TV aberta, canais por assinatura ou plataformas de streaming, há diversas maneiras de acompanhar esse evento tão aguardado. Portanto, programe-se e aproveite essa grande celebração do cinema mundial!