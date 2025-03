Pai de Whindersson Nunes diz que filho está “melhorando”

O pai do humorista Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista, voltou a falar sobre a internação do filho em uma clínica psiquiátrica neste sábado (8). Em resposta a perguntas de seguidores, Hidelbrando afirmou que o comediante está “melhorando a cada dia”.

Ele também afirmou que ainda não conseguiu visitar Whindersson na clínica no interior de São Paulo. “São poucas visitas onde ele está. A pessoa que está cuidando dele está indo lá todo dia visitá-lo e passa as informações para nós”, disse.

Hidelbrando contou que deve visitar o filho em breve e que o humorista deve receber alta “logo”. “A minha vontade era trazê-lo para cá, para o interior, para ele passar um tempinho por aqui”, afirmou ele, que vive no Piauí.

Dias após o anúncio da decisão de Whindersson, o pai do humorista também comentou a internação. “Ele escolheu se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer”, declarou.

Whindersson decidiu se internar por conta própria para tratar da saúde mental no mês passado. Ele, que já havia se internado anteriormente, fala abertamente sobre sua luta contra a depressão.

Estadao Conteudo

