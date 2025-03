Palmeiras x Corinthians final: veja como adquirir o ingresso

O Sport Club Corinthians Paulista anunciou os detalhes sobre a venda de ingressos e recepção do público na Neo Química Arena para o confronto decisivo entre Corinthians x Palmeiras . O jogo, válido pela final do Paulistão Sicredi 2025 , acontecerá na quinta-feira (27/3), às 21h35 .

As vendas dos ingressos serão exclusivamente online , por meio da plataforma oficial Fiel Torcedor . Não há venda presencial em bilheterias físicas .

A abertura de venda será feita de forma escalonada , obedecendo a ordem de prioridade:

✔ Pessoas com acessibilidade preferência têm na aquisição de ingressos.

✔ Os sócios do programa Fiel Torcedor também terão acesso antecipado, conforme disponibilidade.

A organização do evento reforçará que o acesso ao estádio seguirá os protocolos de segurança e logística para garantir uma experiência fluida aos torcedores. Para evitar filas e atrasos, recomendamos que os torcedores cheguem com antecedência .

Horário de abertura: o clube ainda anunciará.

Itens proibidos : sinalizadores, garrafas, entre outros objetos restritos.

Transporte público e estacionamento : informações em breve.

O Dérbi Paulista promete mais uma grande disputa entre Corinthians e Palmeiras , com emoção garantida dentro e fora de campo. A torcida poderá acompanhar a partida presencialmente na Neo Química Arena ou pela transmissão ao vivo na TV aberta e canais de streaming.

Para garantir sua vaga e apoiar o Timão na final, acesse o site oficial e compre seu ingresso o quanto antes!

