Papa Francisco: pontífice terá alta! Confira detalhes

O papa Francisco deixará o hospital Gemelli, em Roma, neste domingo (23), após 37 dias de internação devido a uma pneumonia nos dois pulmões. A informação foi confirmada por sua equipe médica neste sábado (22).

Recuperação e cuidados médicos

Aos 88 anos, o pontífice passou por um período delicado de tratamento, mas apresentou melhora significativa. No entanto, precisará de repouso por dois meses, além de continuar sob acompanhamento médico para garantir sua total recuperação.

Retorno ao Vaticano

Após a alta hospitalar, o papa Francisco voltará ao Vaticano, onde seguirá com sua rotina adaptada às recomendações médicas. Sua agenda pública poderá sofrer ajustes para preservar sua saúde.

A internação prolongada do papa gerou preocupações entre os fiéis e líderes religiosos ao redor do mundo. Com a notícia de sua alta, espera-se um retorno gradual às atividades, respeitando os cuidados necessários para sua plena recuperação.