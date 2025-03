Parceria leva curso de operador de máquina a moradores de Ibitirama

Uma parceria entre a FAES (Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo), o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), sindicatos rurais e a Prefeitura de Ibitirama, por meio da Secretaria de Agricultura, resultou na oferta de um curso de Operador de Máquinas para a comunidade local.

A iniciativa teve como objetivo capacitar trabalhadores de Ibitirama para o mercado de trabalho, ampliando oportunidades e impulsionando o desenvolvimento do município. Com aulas teóricas e práticas, os participantes aprendem a operar tratores e outras máquinas agrícolas com segurança e eficiência.

Essa ação reafirma o compromisso das entidades envolvidas em fortalecer o setor agrícola e aprimorar a qualificação profissional da população.