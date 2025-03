Paredão do BBB: eliminada tem votação surpreendente

Na noite desta terça-feira (18), Gracyanne Barbosa deixou a casa do Big Brother Brasil 25 após enfrentar um Paredão triplo contra Eva e Daniele Hypólito. A influenciadora foi eliminada com 51,38% dos votos, encerrando sua trajetória no reality show.

Veja as porcentagens da votação:

Gracyanne Barbosa : 51,38% (eliminada)

: 51,38% (eliminada) Eva : 43,6%

: 43,6% Daniele Hypólito: 5,02%

A formação do Paredão do BBB começou no domingo (16) e gerou tensão entre os participantes. O líder da semana, Guilherme, indicou Gracyanne diretamente. Já Eva e Daniele Hypólito foram para a berlinda após receberem a maioria dos votos da casa.

A disputa foi intensa, com torcida ativa nas redes sociais até o anúncio oficial da eliminação. Com a saída de Gracyanne, o jogo entra em uma nova fase estratégica, e os participantes precisam redefinir suas alianças para continuar na disputa pelo prêmio milionário.

Enquanto isso, fora da casa, o público já especula quem pode ser o próximo eliminado no Paredão do BBB 25.