Perseguição termina em colisões e fuga em Presidente Kennedy

Uma perseguição terminou com colisões e fuga no município de Presidente Kennedy, na manhã desta sexta-feira (21).

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e furto de substâncias entorpecentes, foi visto em um carro. Ele teria desobedecido à ordem de parada e iniciado a fuga, porém em marcha ré.

Durante a fuga, o suspeito colidiu com dois veículos e danificou um tapume de uma escola. Após o acidente, ele saiu pela janela do carro e fugiu para o interior da escola.

No veículo, além do suspeito, estava um adolescente de 13 anos, que permaneceu no local e foi posteriormente entregue à sua mãe, com o acompanhamento do Conselho Tutelar.

Os militares realizaram buscas no bairro das Flores, onde o homem foi novamente avistado invadindo residências, mas não foi localizado.

O proprietário do veículo afirmou ter emprestado o carro na noite anterior. Como o licenciamento estava em dia, o veículo foi liberado ao dono, que se responsabilizou pela remoção.

