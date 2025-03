Petistas solicitam tornozeleira eletrônica para Bolsonaro; entenda

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados protocolou, nesta quinta-feira (6), um pedido junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passasse a usar tornozeleira eletrônica. A solicitação tem como objetivo monitorar os deslocamentos de Bolsonaro e evitar uma possível fuga do território brasileiro.

O pedido foi apresentado pelo líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), e pelo vice-líder, Rogério Correia (PT-MG).

Além da tornozeleira, os parlamentares também pediram que a Justiça determinasse restrições adicionais ao ex-presidente. Entre as medidas solicitadas, está a concessão de Bolsonaro se aproximar de embaixadas no Brasil, para evitar que ele busque o asilo político.

Bolsonaro é um dos 34 denunciados pela PGR no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente é apontado como líder da organização que teria atuado para subverter o resultado das eleições e manter Bolsonaro no poder de forma ilegal.

