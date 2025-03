Pirâmides do Egito: cidade subterrânea pode estar escondida

Uma equipe de pesquisadores italianos e escoceses revelou uma descoberta surpreendente: a existência de uma possível cidade subterrânea sob as Pirâmides de Gizé. Segundo os especialistas, em entrevista ao R7, essa rede de construções ocultas pode se estender por mais de 2.000 metros, sendo até dez vezes maior do que as pirâmides conhecidas na superfície.

Evidências de uma grande rede subterrânea

De acordo com a porta-voz do projeto, Nicole Ciccolo, identificou-se oito poços verticais com formato cilíndrico, localizados abaixo da Pirâmide de Quéfren. Esses poços descem mais de 640 metros em direção ao subsolo. Além disso, os arqueólogos encontraram estruturas cúbicas e pelo menos cinco complexos subterrâneos interligados por passagens. Algumas dessas construções estão a mais de 1.210 metros de profundidade.

O que essa descoberta pode revelar sobre o Antigo Egito?

A existência dessas estruturas pode mudar significativamente o conhecimento sobre a civilização egípcia. Alguns especialistas sugerem que esses túneis e câmaras possam ter sido usados para rituais religiosos, armazenamento de tesouros ou até mesmo como vias secretas de deslocamento.

Apesar do avanço nas pesquisas, ainda são necessários mais estudos para determinar a origem e a função dessas formações subterrâneas. Essa pode ser uma das mais importantes descobertas da arqueologia moderna e trazer novas respostas sobre os mistérios das pirâmides do Egito.