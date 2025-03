PM apreende 24 buchas de maconha durante patrulhamento em Mimoso

A Polícia Militar de Mimoso do Sul apreendeu, nesta sexta-feira (28), 24 buchas de maconha durante uma ação de patrulhamento no bairro Morro da Palha.

Segundo informações da corporação, os militares foram acionados após receberem denúncias de moradores sobre um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes na região.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito, realizaram a abordagem e encontraram com ele o material ilícito. O homem foi detido e encaminhado à delegacia local para as providências cabíve