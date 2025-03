Polícia Civil de Guaçuí apreende droga “gourmet” chamada “Pak”

A Polícia Civil de Guaçuí prendeu, na noite da última terça-feira (18), um homem de 23 anos suspeito de tráfico de drogas. Além disso, o suspeito também havia ameaçado a ex-companheira. A prisão ocorreu no bairro Manoel Monteiro Torres.

A Polícia Civil se dirigiu até o local; no entanto, o suspeito não estava presente. Ele chegou momentos depois em uma moto. Durante a abordagem, foi encontrado um recipiente contendo cerca de 2 gramas de uma droga conhecida como ‘Pak’. Ao ser questionado, ele confessou que, em sua residência, havia aproximadamente 44 pinos de cocaína.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para o CDP de Cachoeiro de Itapemirim.

A polícia informou que essa foi a primeira vez que a Delegacia de Guaçuí realizou uma apreensão dessa droga.

