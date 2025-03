Polícia Militar: mais uma turma de soldados e mais vagas para oficiais

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, fez dois importantes anúncios relacionados à recomposição de efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Nesta sexta-feira (28), Ricardo Ferraço autorizou a convocação de mais uma turma do Curso de Formação de Soldados proveniente do concurso de 2022 e a ampliação do número de vagas do concurso para Oficiais Combatentes que será realizado em 2025.

A realização de concursos públicos é essencial para a PMES, pois garante a renovação e a recomposição do efetivo, assegurando que a corporação esteja preparada para enfrentar os desafios da segurança pública.

“Essa é uma decisão de governo, seguindo a orientação do governador Renato Casagrande, autorizando o ingresso desses novos soldados combatentes na Polícia Militar e a ampliação do número de vagas para formação de oficiais. Ano a ano estamos investindo na recomposição do efetivo. Em pouco tempo, são novos 2.650 soldados, mulheres e homens, que se juntam a essa honrosa instituição. Às famílias, à sociedade capixaba, tenham a confiança que a dedicação e o trabalho em segurança pública são permanentes, com investimentos, integração e inteligência”, afirmou o governador em exercício.

O primeiro anúncio foi a convocação da 3ª Turma do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, com 650 vagas, referente ao concurso público iniciado em 2022. Vale destacar que, deste mesmo concurso, a PMES formou mil soldados em outubro de 2024 e formará mais mil em outubro de 2025. Com essa nova turma, o total de novos soldados entregues à sociedade capixaba entre 2024 e 2026 chegará a 2.650.

O segundo anúncio foi a ampliação do número de vagas do concurso para Oficiais Combatentes. A previsão inicial de 40 vagas será aumentada para 50, e o Curso de Formação de Oficiais (CFO) terá início em abril de 2025.

“Os anúncios de hoje demonstram a importância do investimento contínuo na segurança pública. A recomposição do efetivo é fundamental para que a Polícia Militar, assim como as outras corporações da Segurança Pública, prossiga cumprindo sua missão constitucional que é garantir o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.