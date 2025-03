Polícia prende suspeito de tentar invadir o STF; confira

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na última sexta-feira (28), um homem de 52 anos suspeito de tentar invadir a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). O indivíduo, que não teve a identidade revelada, era alvo de um mandado de busca e apreensão, mas acabou detido em flagrante por resistência e desacato.

Ofensas contra ministros

De acordo com nota divulgada pela PCDF neste sábado (1º), o suspeito teria tentado acessar o prédio do STF na última quarta-feira (26), ocasião em que fez ameaças e proferiu ofensas contra ministros da Corte. Durante as buscas em sua residência, os agentes encontraram bilhetes que indicariam intenções violentas, além de um artefato para a fabricação de bomba caseira.

A polícia também apreendeu um casaco da Polícia Militar do Distrito Federal, supostamente utilizado de forma indevida pelo suspeito, além de um celular e um computador. As investigações seguem em andamento para reunir mais elementos que possam caracterizar crimes de apologia ao crime e ameaças às autoridades do Supremo.

Segurança do STF sob alerta após ataques recentes

O episódio ocorre em meio a um reforço na segurança da Suprema Corte, especialmente após os atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023 e um atentado registrado no fim de 2024.

Em novembro do ano passado, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiu França”, lançou explosivos contra o prédio do STF e, em seguida, cometeu suicídio. Ele havia sido candidato a vereador pelo PL em 2020, no município de Rio do Sul, Santa Catarina.

