Precisando trabalhar? Clinica está com vagas de emprego disponíveis

Está precisando de emprego? A Pierri Ocupacional, que conta com mais de 29 anos no mercado de saúde, está com vagas de empregos disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim.

As vagas disponibilizadas pela clínica, que fica localizada na Avenida Cristiano Dias Lopes, no bairro Gilberto Machado, são para as funções de técnico em segurança do trabalho e auxiliar técnico em segurança do trabalho.

Sobretudo, entre os benefícios ofertados pela empresa, estão: assistência médica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte.

Os interessados nas oportunidades ofertadas pela clínica, devem candidatar-se de forma online, clicando aqui: técnico em segurança do trabalho e auxiliar técnico em segurança do trabalho.

Técnico em segurança do trabalho

Descrição e responsabilidades

Realizar inspeções de segurança nas instalações e equipamentos da empresa

Implementar e fiscalizar o cumprimento das normas regulamentadoras (NRs)

Identificar e analisar riscos ocupacionais, propondo medidas preventivas e corretivas

Controlar a entrega, uso e conservação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)

Elaborar e ministrar treinamentos, palestras e campanhas educativas sobre segurança do trabalho

Realizar a investigação de acidentes, identificando causas e propondo ações corretivas

Emitir e manter atualizados documentos como PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP e CAT

Acompanhar perícias e fiscalizações dos órgãos reguladores, garantindo conformidade com a legislação

Participar da implementação de programas de ergonomia e saúde ocupacional

Elaborar relatórios e indicadores de segurança para análise gerencial

Apoiar a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e organizar a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho)

Requisitos

Formação em Técnico de Segurança do Trabalho

CNH

Boa comunicação verbal e escrita

Organização

Proatividade

Habilidade para lidar com o público

Trabalho em equipe

Capacidade analítica

Comprometimento com a segurança e bem-estar dos colaboradores

Experiência na área de segurança do trabalho

Habilidade para conduzir treinamentos e palestras

Familiaridade com ferramentas de informática

Conhecimento aprofundado das normas regulamentadoras (NRs) e legislação trabalhista relacionada à segurança

Residir em Cachoeiro de Itapemirim

Auxiliar técnico em segurança do trabalho

Descrição e Responsabilidades

Apoiar na inspeção de segurança nas instalações e equipamentos da empresa

Auxiliar na elaboração e implementação de políticas de segurança do trabalho

Acompanhar e fiscalizar o uso correto de EPIs e EPCs pelos colaboradores

Auxiliar na investigação de acidentes e incidentes, sugerindo medidas preventivas

Organizar e arquivar documentos relacionados à segurança do trabalho

Apoiar na realização de treinamentos e campanhas de conscientização sobre segurança

Acompanhar auditorias internas e externas relacionadas à segurança do trabalho

Controlar e distribuir materiais de segurança e primeiros socorros

Auxiliar na elaboração de relatórios e indicadores de segurança

Elaborar e ministrar treinamentos, palestras e campanhas educativas sobre segurança do trabalho

Requisitos

Cursando Técnico Segurança do Trabalho ou Administração

Conhecimento básico em normas regulamentadoras (NRs)

CNH

Boa comunicação verbal e escrita

Organização

Proatividade

Habilidade para lidar com o público

Atenção aos detalhes e capacidade de identificar riscos

Comprometimento com normas de segurança e qualidade

Familiaridade com ferramentas de informática

Residir em Cachoeiro de Itapemirim

Leia também: Loja de materiais elétricos está com oportunidade em Cachoeiro