Precisando trabalhar? Drogaria está com oportunidade em Cachoeiro

Está precisando de emprego? A Drogalima está com oportunidade de trabalho disponível, para ocupação da vaga de atendente de perfumaria, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com diversas unidades na cidade, o estabelecimento exige alguns requisitos para o preenchimento da vaga, como: 2ª grau completo (desejável), experiência na área (desejável) e experiência no setor de perfumaria.

Entre os benefícios para função ofertada estão: salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados nas vagas devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 9991-0448.

