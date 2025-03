Preço dos ovos de páscoa assusta consumidores

Com a Páscoa se aproximando, os corredores dos supermercados já estão repletos de ovos de chocolate. Embora as embalagens coloridas e as imagens atrativas chamem a atenção, muitos consumidores estão hesitantes em adquiri-los devido aos preços elevados.

No ano passado, o cidadão pôde encontrar os ovos de Páscoa de até 200 gramas por aproximadamente R$ 42. Neste ano, o preço médio aumentou para R$ 53, um acréscimo de cerca de 26%. O mesmo padrão é observado nos ovos de 350 gramas, cujo valor passou de R$ 62 para R$ 75, representando um aumento de aproximadamente 21%. Já os ovos de 500 gramas agora ultrapassam a marca de R$ 100. Esses preços referem-se a produtos das marcas Lacta e Nestlé.

A Associação Brasileira da Indústria de Alimentação (Abia) já havia previsto que a alta de 189% no preço do cacau nos últimos 12 meses impactaria o valor dos ovos de chocolate neste ano. Embora o aumento total do custo do cacau não tenha sido repassado integralmente ao consumidor, variações de aproximadamente 20% a 26% eram esperadas.

Alternativas mais acessíveis

Para aqueles que buscam opções mais acessíveis, barras de chocolate de 80 gramas estão sendo comercializadas por cerca de R$ 7, e bombons unitários variam entre R$ 1,50 e R$ 3. Nos supermercados, marcas premium como Ferrero Rocher e Kinder Ovo apresentam produtos de 225 gramas com preços a partir de R$ 84,90 e R$ 92,90, respectivamente.

Quem considera preparar seu próprio ovo de Páscoa também enfrenta desafios, pois o custo do cacau impacta diretamente o preço dos ingredientes. A barra de dois quilos da marca Garoto, que custava R$ 79,90, agora está sendo vendida por aproximadamente R$ 149,00. Em promoções, o consumidor pode entrar o item po R$ 129,90.

Nesse sentido, o aumento significativo no preço do cacau reflete diretamente nos valores dos ovos de Páscoa, levando os consumidores a buscar alternativas mais econômicas ou a repensar suas compras para a data festiva.